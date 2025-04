Beim SC Magdeburg ist man froh, einen Sergey Hernandez zwischen den Pfosten zu haben. Der Spanier steht aber nur noch für eine Saison unter Vertrag. So muss möglicherweise ab 2026 hochkarätiger Ersatz im Tor her.

Magdeburg - Torwart Sergey Hernandez war zuletzt der überragende Mann bei den Handballern des SC Magdeburg. Beim 30:27-Sieg am vergangenen Wochenende gegen die Rhein-Neckar Löwen standen 14 Paraden und eine Fangquoten von 34,1 Prozent auf seinem Statistikzettel. Beim 26:26 gegen Veszprem in der Champions League waren es 11 Paraden und 29,73 Prozent. Völlig klar, dass der Spanier immer mehr auch in den Blickpunkt anderer Top-Klubs kommt. Und wenn dann noch DER Klub aus seiner Heimat angeblich Interesse zeigen soll, muss man solche Gerüchte durchaus ernst nehmen.