Köln - Das Final4 der Champions League ist nicht nur ein Bühne für tollen Handball auf der Platte. Das Wochenende in Köln zieht auch viel Handball-Prominenz an. Zahlreiche Ex-Spieler und Ex-Trainer sind da auch als Experten für die Medien im Einsatz. Einer davon ist Jogi Bitter, der für DAZN am Sonnabend (18 Uhr) zunächst einmal das Spiel des SC Magdeburg gegen den FC Barcelona mitkommentieren wird.