Unentschieden in Spanien ist für den SC Magdeburg ein Warnschuss

Die Siegesserie des SC Magdeburg ist durch das Unentschieden bei Logroño in der European Handball League beendet. Aber aus der Bahn werfen wird es die Grün-Roten gewiss nicht.

SCM-Trainer Bennet Wiegert musste sich auch beim Europacupspiel in Logroño mächtig ärgern, weil seine Mannschaft nicht an die Top-Leistungen aus den letzten Bundesligaspielen anknüpfen konnte.

Magdeburg. Obwohl das Unentschieden bei Logroño La Rioja in der European Handball League keine Auswirkungen auf das Weiterkommen haben dürfte, hat es in Bennet Wiegert trotzdem gebrodelt. Denn für den SCM-Coach war das 29:29 (16:13) total unnötig. „Beim 23:19 konnten wir uns einige Male auch auf fünf Tore absetzen und haben selbst klare, freie Bälle nicht im Tor der Spanier untergebracht. So baut man einen Gegner auf. Und darüber bin ich enttäuscht und sogar sauer“, erklärt Wiegert, der dann zusehen musste, wie die Gastgeber stattdessen zum 23:23 ausgeglichen haben und das Spiel bis zum Ende offen blieb.