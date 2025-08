Gisli Kristjansson steht gegen Hannover-Burgdorf erstmals in dieser Vorbereitung auf der Platte. Der Isländer muss jedoch zunächst im rechten Rückraum spielen.

Köthen - Es waren erst 30 Sekunden gespielt, als sich Gisli Kristjansson den ersten Wurf der Partie genommen hatte. Doch der Isländer scheiterte zunächst an Hannovers Keeper Joel Birlehm. Es dauerte sieben weitere Minuten, bis Kristjansson den ersten seiner vier Treffer bei seinem Comeback erzielte. Denn nach seinen Schulterproblemen im Endspurt der vergangenen Saison stand der Rückraumspieler beim 30:21 (15:11) in Köthen gegen die TSV Hannover-Burgdorf erstmals in dieser Vorbereitung auf dem Spielfeld.