Magdeburg - Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Nikola Portner vom SC Magdeburg steht unter Dopingverdacht. Der Keeper selbst ist darüber „zutiefst schockiert“, teilte er am Mittwochabend auf seiner Instagram-Seite mit. Es sei bei der letzten Wettkampfkontrolle „ein offenbar von der Norm abweichendes Analyseergebnis“ festgestellt worden.

Den letzten Wettkampf bestritt der 30-jährige Torwart am vergangenen Sonntag mit dem SCM in der Handball-Bundesliga gegen den TVB Stuttgart (40:31). Die Grün-Roten haben indes eine Stellungnahme zum Fall abgegeben: „Uns sind bislang sehr wenige Details zum Vorwurf und zum Verfahrensstand bekannt.“ Nikola Portner werde vorerst weder am Trainings- noch am Spielbetrieb teilnehmen. Auch nicht am Pokal-Final4 in Köln an diesem Wochenende. Eine Option für seinen Ersatz wären Niclas Behrendt und Felix Mohs von den Youngsters.