Magdeburg - Inzwischen ist es heiß. Inzwischen blickt Moritz Florstedt der Sonne entgegen am und auf dem Montebelo Aguieria See in der Nähe von Coimbra in Portugal, wo sich die Athleten des Deutschen Kanuverbandes (DKV) den letzten Feinschliff für die nationale Qualifikation holen. „Wir hatten in den ersten vier Tagen Dauerregen“, erklärt der Kajakfahrer vom SCM. Duisburg im April ist nicht anders, Regen war dort schon immer einer regelmäßiger Gast bei den Regatten. Und in Duisburg im April geht es nun um die letzte Chance, doch noch auf den Zug zu den Olympischen Spielen nach Paris aufzuspringen.