Dass die Füchse ausgerechnet vor dem Topspiel der Handball-Bundesliga gegen den SC Magdeburg richtungsweisende Personalentscheidungen treffen, mag zwar für eine gewisse Unruhe in Berlin sorgen. Aber der SCM muss sich am Sonnabend auch auf die eine oder andere taktische Veränderung beim Gegner einstellen.

Wie sehr muss Wiegert nach dem Füchse-Beben die SCM-Taktik ändern?

SCM-Coach Bennet Wiegert wird bei den Füchsen per Auszeit sicherlich einige Male auch taktisch eingreifen müssen.

Magdeburg - Als am Mittwoch durchsickerte, dass Nicolej Krickau bei der SG Flensburg-Handewitt ganz dringend um seine Vertragsauflösung gebeten hat, konnte man sich in Handballkreisen den Rest denken. Und so kam es dann auch. Der Däne übernimmt bei den Füchsen Berlin die Jobs als Trainer und Sportchef in Personalunion. Und das ab sofort, was bedeutet, dass Krickau beim Topspiel gegen den SC Magdeburg am Sonnabend (15.40 Uhr, Dyn und ARD) sein Debüt feiern wird.