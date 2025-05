Zehn Minuten vor dem Ende schien der SC Magdeburg bereits wie der Verlierer auszusehen. Doch mit einer Wahnsinns-Aufholjagd drehten die Grün-Roten die Partie in Veszprém. Hier sind die Stimmen zum Sieg und dem Einzug in das Final 4 der Champions League.

Das Siegerselfie darf natürlich nicht fehlen. Am 14. und 15. Juni spielt der SC Magdeburg in Köln um den Champions-League-Titel.

Veszprém. - Felix Claar, mit sieben Toren bester SCM-Torschütze: „Es ist verrückt. Ich weiß nicht, wie wir dieses Spiel gewonnen haben. Wir lagen zweimal mit vier Toren zurück. Aber wir haben gekämpft. In der Schlussphase hat Veszprém vielleicht den Druck gespürt, und wir sind cool geblieben. Es ist einer der verrücktesten Siege in meiner Karriere. Jeder in der Kabine ist glücklich. Dafür spielen wir Handball. Dieses Jahr wollen wir es in Köln besser machen als letztes Mal.“