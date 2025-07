Ilsenburg. - Der SC Magdeburg hat auch sein zweites von insgesamt neun Vorbereitungsspielen gewonnen. In Ilsenburg setzte sich der Champions-League-Sieger gegen Fredericia HK mit 44:32 (21:17) durch. Bester grün-roter Torschütze gegen den dänischen Erstligisten war Philipp Weber mit elf Treffern.

Fünf Tage nach dem deutlichen 40:24-Erfolg gegen den Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden hatte die Elbestädter zu Beginn einige Probleme gegen den European-League-Teilnehmer. Im Angriff leisteten sich wiederholt Abspielfehler und Fehlwürfe. Trainer Bennet Wiegert war sichtlich unzufrieden. Er brüllte trotz 12:10-Führung nach einem Stürmerfoul von Christian O'Sullivan in Richtung des Kapitäns: „Du musst laufen! Du guckst nur dem Ball hinterher!“

Erst in den Schlussminuten des ersten Abschnitts konnte der SCM sich ein Polster herausspielen. Omar Ingi Magnusson traf per Siebenmeter zum 20:15. Wenig später ging es mit einem 21:17 für die Magdeburger in die Kabine.

In dieser fehlte Felix Claar, der nicht mit in den Harz gefahren war. Der Schwede wurde angeschlagen geschont, außerdem erwartet er in diesen Tagen mit seiner Frau Elvira erstmals Nachwuchs. Neben dem Spielmacher setzten auch Gisli Kristjansson, der an seinem 26. Geburtstag gar nicht in der Halle war, und Albin Lagergren, der die Partie von der Tribüne verfolgte, weiterhin aus. Zumindest bei Lagergren wird mit einer Rückkehr nach dem Trainingslager in der Schweiz (6. bis 10. August) gerechnet.

Aber auch ohne das Trio, sowie Magnusson, der den Großteil der zweiten Hälfte vom neuen Physiotherapeuten Steffen Mantai behandelt wurde, behauptete Grün-Rot nach dem Seitenwechsel den Vorsprung gegen die Dänen, die vergangenen Saison in der Champions League vertreten waren. Dabei zeigten die SCM-Profis auch das ein oder andere Kunststück. Den sehenswertesten Treffer erzielte Lukas Mertens per Kempa nach Zuspiel von Daniel Pettersson zum 28:21. Schlussendlich stand ein souveräner 44:32-Erfolg auf der Anzeigetafel. Den letzten SCM-Treffer der Partie erzielte der anfänglich von Wiegert kritisierte O'Sullivan.

„Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden. Es ist nicht einfach gegen Fredericia. Aber wir haben immer noch viel zu tun. Es fehlen noch viele Kleinigkeiten im Verständnis. Da sind wir noch nicht so weit“, resümierte der vierfache Torschütze Magnus Saugstrup.

SCM-Tore: Weber 11/2, Hornke 7, O'Sullivan 5, Magnusson 4/2, Saugstrup 4, Jonsson 3, Mertens 3, Döbbel 2, Pettersson 2, Zechel 2, Barthold 1