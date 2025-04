Indianapolis - Basketball-Star Damian Lillard hat sich in gerade einmal vier Wochen von einer Thrombose im Bein erholt und kann deutlich schneller als erwartet wieder in der NBA auflaufen. Der 34 Jahre alte Aufbauspieler wird bereits am Mittwoch (1.00 Uhr/MESZ) in Playoff-Spiel Nummer zwei seiner Milwaukee Bucks bei den Indiana Pacers wieder auf dem Parkett stehen, wie Lillard am Vormittag (Ortszeit) Reportern sagte.

Lillard ist in der besten Basketball-Liga der Welt nicht der einzige Akteur, der wegen eines tief sitzenden Blutgerinnsels pausieren musste. Auch Jungstar Victor Wembanyama, der seit Monaten ausfällt und dessen EM-Teilnahme in diesem Sommer in Gefahr ist, hat das Problem.

Der Bucks-Profi hatte die Thrombose in der Wade, bei Wembanyama von den San Antonio Spurs ist die Schulter betroffen. Beide erhielten zunächst blutverdünnende Medikamente. Lillards Bucks haben das erste Spiel gegen die Indiana Pacers verloren und stehen im zweiten Gastspiel bereits unter Druck.