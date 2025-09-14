Wie bei der WM 2023 wird Dennis Schröder auch wertvollster Spieler der EM 2025. Der Basketballer hat seine Karriere im Nationalteam endgültig gekrönt.

Riga - Der deutsche Basketball-Kapitän Dennis Schröder ist zum wertvollsten Spieler der Europameisterschaft gewählt worden. Dies teilte der Weltverband Fiba nach dem 88:83-Finalsieg des Weltmeisters gegen die Türkei mit. Der 31 Jahre alte Spielmacher von den Sacramento Kings war bereits bei der WM 2023 zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt worden.

Schröder führt damit auch das All-Star-Team der EM mit Endrunde in Riga an. Neben dem deutschen Kapitän wurden sein Teamkollege Franz Wagner, der türkische Silbergewinner Alperen Sengün, Griechenlands Giannis Antetokounmpo sowie der Slowene Luka Doncic in die beste Fünf des Turniers gewählt.