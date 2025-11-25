Die Saison der Sacramento Kings läuft bislang nicht gut, seit dem Heim-Debüt mussten die Fans auf einen Heimsieg warten. Das ändert sich gegen die Minnesota Timberwolves.

Sacramento - Die Sacramento Kings um Welt- und Europameister Dennis Schröder haben in der Verlängerung einen Heimsieg gegen die Minnesota Timberwolves erzwungen. Beim 117:112 war DeMar DeRozan mit 33 Punkten der Matchwinner für die Kings, die im Schlussviertel noch zweistellig hinten gelegen hatten. Schröder kam wie zuletzt von der Bank und verbuchte sechs Punkte, neun Vorlagen und fünf Rebounds. Die 43 Punkte von Minnesota-Star Anthony Edwards reichten nicht. Sacramento feierte den erst fünften Sieg im 18. Saisonspiel.

In der Eastern Conference hatten die Detroit Pistons zuvor ihren 13. Sieg in Serie eingefahren und damit die beste Serie der NBA-Saison weiter ausgebaut. Gegen die Indiana Pacers, Finalist der vergangenen Saison, gab es ein 122:117. Die Pistons haben nun eine Bilanz von 15 Siegen und 2 Niederlagen. Besser ist nur der Titelverteidiger. Die Oklahoma City Thunder um den deutschen Profi Isaiah Hartenstein kommen im Westen auf 17 Siege und nur eine Niederlage.