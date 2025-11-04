Die Sacramento Kings kommen in der NBA einfach nicht in Fahrt. Bei den Denver Nuggets geht das Team um Dennis Schröder nach 17 Sekunden in Rückstand - und holt ihn bis zum Ende nicht mehr auf.

Denver - Die Sacramento Kings um Basketball-Europameister Dennis Schröder haben auch bei den Denver Nuggets verloren und bereits die fünfte Niederlage der NBA-Saison kassiert. Beim 124:130 im US-Bundesstaat Colorado zeigten die Gastgeber um Superstar Nikola Jokic den Kings ihre Grenzen auf. Der Serbe brachte die Nuggets mit einem Dreier nach 17 Sekunden in Führung, danach lief Sacramento durchgehend einem Rückstand hinterher. Jokic beendete die Partie mit dem Bestwert von 34 Punkten und sammelte zudem 14 Vorlagen und 7 Rebounds.

Für die Kings war Russell Westbrook mit 26 Punkten, 12 Rebounds und 6 Vorlagen am erfolgreichsten. Nationalmannschaftskapitän Schröder kam auf 18 Punkte, 9 Vorlagen und 4 Rebounds. Die Kings, für die Schröder seit dieser Saison spielt, haben erst zwei Siege auf dem Konto und stehen damit im Keller der Western Conference.