Die deutschen Wintersportler wollen bei Olympia auch abseits der Wettkämpfe gut aussehen. Die neue Kollektion von Ausrüster Adidas kommt bei den Aktiven gut an.

Berlin - Mit einem Outfit-Mix aus kräftigen Farben und schimmernden Tönen sollen die deutschen Olympia-Teilnehmer bei den Winterspielen in Italien auch modisch Akzente setzen. Das Design der neuen Team D Kollektion vereine nationale Identität mit moderner Gestaltung, hieß es in einer Mitteilung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

„Ich bin sehr beeindruckt. Wir haben schlichte, aber trotzdem coole Farben. Man sieht, dass es „Deutschland“ ist und da ist man stolz, dass man das tragen und präsentieren darf“, sagte der viermalige Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich (35).

Rund drei Monate vor Beginn der Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Mailand Cortina 2026 stellten der DOSB und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) gemeinsam mit Ausrüster Adidas die neue Ausstattung vor. Die rund 70-teilige Kollektion war in engem Austausch mit den Athletinnen und Athleten entwickelt worden, hieß es.

Zwischen leuchtendem Rot und unterschiedliche Grauabstufungen

Bei der Olympia-Bekleidung gibt es zwei Farbpaletten. Während die Wettkampfbekleidung auf kräftige Akzente in Schwarz, leuchtendem Rot, funkelnden Nuancen und Weiß setzt, dominieren bei der Präsentations- und Freizeitkleidung schimmernde Töne wie Rubinrot, Creme und unterschiedliche Grauabstufungen. Die Buchstaben der Trikotschrift greifen mit geschwungenen Linien die Bewegung einer Flamme auf – „Sinnbild für das innere Feuer und die Leidenschaft der Athletinnen und Athleten“.

„Die neue Kollektion für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele ist wieder einmal sehr gelungen und dabei mehr als nur Sportbekleidung. Sie verbindet das gesamte Team Deutschland“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert.

Deutsche Olympia-Bekleidung schon öfter im Fokus

In der Vergangenheit hatte es immer wieder mal Kritik an der Bekleidung des deutschen Olympia-Teams gegeben, zuletzt bei den Sommerspielen in Tokio 2021. „Wer ist verantwortlich für dieses Outfit?“, hatte Basketball-Nationalspieler Maodo Lo auf Instagram seine Frage direkt an Hersteller Adidas und das Team Deutschland gestellt. Das mintgrüne Outfit mit einer eigenwilligen Weste und neonfarbenen Schuhen hatte auch im Netz schnell für Diskussionen gesorgt.