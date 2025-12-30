Football-Star Stefon Diggs muss sich vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe sind schwerwiegend. Der Profi der New England Patriots äußert sich über seinen Anwalt.

Dedham - NFL-Star Stefon Diggs von den New England Patriots sieht sich unter anderem dem Vorwurf der schweren Körperverletzung durch Strangulation ausgesetzt. Der entsprechende Vorfall soll sich laut Angaben der Polizei in Dedham im US-Bundesstaat Massachusetts Anfang Dezember ereignet haben, wie amerikanische Medien übereinstimmend berichteten. Bekannt wurden die Vorwürfe nach einer Anhörung vor Gericht am Dienstag.

Diggs bestreitet laut einer E-Mail seines Anwalts David Meier „kategorisch“ alle Vorwürfe, wie unter anderem die Nachrichtenagentur AP berichtete. Der Anwalt des Footballprofis bezeichnete die Vorwürfe demnach als unbegründet und unbestätigt. „Der Zeitpunkt und das Motiv für die Vorwürfe sind glasklar: Sie sind das direkte Ergebnis eines finanziellen Streits zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, der nicht zur Zufriedenheit des Arbeitnehmers gelöst wurde“, schrieb Meier weiter. Weitere Details nannte er nicht.

Dem 32 Jahre alten Diggs werden schwere Körperverletzung durch Strangulation oder Ersticken sowie einfache Körperverletzung und Tätlichkeit vorgeworfen. Von wem konkret blieb zunächst unklar.

Patriots äußern sich auch zu den Vorwürfen

Die Patriots teilten mit, dass Diggs auch dem Verein mitgeteilt habe, die Vorwürfe kategorisch zurückzuweisen. „Wir werden weiterhin Informationen sammeln und bei Bedarf uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden und der NFL zusammenarbeiten“, hieß es weiter von den Patriots in einer Stellungnahme, von der US-Medien berichteten.

Der Verein unterstütze Diggs. Aus Respekt gegenüber allen Beteiligten und angesichts der Tatsache, dass es sich um ein laufendes Gerichtsverfahren handle, werde es zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare geben.

Diggs spielt seit 2015 in der National Football League, zuerst für die Minnesota Vikings bis 2019, danach von 2020 bis 2023 für die Buffalo Bills. In dieser Zeit etablierte er sich als einer der besten Wide Receiver der Liga. Anschließend kam er über die Houston Texans (2024) in diesem Jahr zu den Patriots. Dabei spielt er eine wichtige Rolle für das Team, das sich bereits vorzeitig den Sieg in seiner Division und die Playoffteilnahme gesichert hat.