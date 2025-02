Für MotoGP-Weltmeister Jorge Martín ist der offizielle Test in Malaysia vorzeitig zu Ende. Der Spanier stürzt schwer und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Auch andere Fahrer erwischt es.

Jorge Martín ist bei Testfahrten in Malaysia schwer gestürzt.

Sepang - Motorrad-Weltmeister Jorge Martín ist nach einem schweren Sturz bei den offiziellen Testfahrten in Malaysia ins Krankenhaus gebracht worden. Dort seien beim Aprilia-Neuzugang eine Fraktur der rechten Hand sowie mehrere Frakturen im linken Fuß diagnostiziert worden, teilte sein Rennstall mit. Weitere CT- und MRT-Untersuchungen hätten demnach keine Verletzungen ergeben, hieß es weiter.

Martín, der nach seinem Sturz heftig mit dem Kopf aufgeschlagen war, soll über Nacht im Krankenhaus bleiben und am Donnerstag zurück nach Europa fliegen. Dort ist eine Operation geplant. Auch Markenkollege Raúl Fernández und Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio beendeten den Tag vorzeitig und in ärztlicher Behandlung.

Die Saison beginnt am 2. März mit dem ersten WM-Lauf in Thailand. Der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring steht am 13. Juli auf dem Programm.