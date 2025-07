Schwimm-WM in Singapur

Singapur - Verbandsvorstand Christian Hansmann sieht die Teilnahme der erst zwölf Jahre alten Chinesin Yu Zidi an der Schwimm-WM sehr kritisch. „Ich finde das bedenklich“, sagte der Vorstand Leistungssport des Deutschen Schwimm-Verbands in Singapur. „Es gibt Regeln, die eigentlich für alle gelten sollten. Wenn man hier eine leistungsbezogene Ausnahme macht, halte ich das für keine gute Idee. Erstmal sportlich nicht, aber auch zum Schutz der Jugendlichen - Kinder muss man ja sagen mit zwölf Jahren.“

Zidi hatte am Montag im Finale über 200 Meter Lagen den vierten Platz belegt und die Bronzemedaille nur um sechs Hundertstelsekunden verpasst. Wegen ihres Alters und ihrer dafür enormen Schnelligkeit im Wasser erfährt sie bei der WM derzeit große Aufmerksamkeit. Eigentlich sind erst Athletinnen und Athleten zugelassen, die im Jahr der Titelkämpfe noch 14 Jahre alt werden. Zidi hat jedoch eine Sondererlaubnis.

Hansmann: WM-Teilnahme einer Zwölfjährigen „viel zu früh“

„Es gibt eine Junioren-Weltmeisterschaft, es gibt Asia Games. Das sind Wettkämpfe, die man in jungen Jahren mit 14, 15 bestreiten kann“, sagte Hansmann. „Ich habe selbst Kinder, die sind zwölf. Da ist ein Altersunterschied zu 14 schon da, auch bei der mentalen Entwicklung.“

Hansmann ergänzte: „Wenn man ein Mädchen mit zwölf hier vor eine WM-Kulisse setzt mit 4.000, 5.000 Zuschauern, mit hohem Druck der Medien und der Trainer, halte ich das für viel zu früh.“ In den kommenden Tagen will Zidi noch in weiteren Rennen starten.