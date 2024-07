Das Gefühl ist für ihn neu: Erstmals tritt US-Schwimmer Caeleb Dressel als Vater bei Olympia an. In seinem Leben hat er nach eigenen Angaben nur noch Zeit für zwei Dinge.

Paris - US-Schwimmstar Caeleb Dressel nimmt seine Olympia-Premiere in neuer Rolle als Vater mit viel Humor. „Es ist meine Schuld, dass ich in diese Situation gekommen bin“, sagte der 27-Jährige auf eine Frage zu seiner veränderten Lebenssituation und lachte. Der siebenmalige Olympiasieger war im Februar Vater eines Sohnes geworden. Für Hobbys hat er seitdem keine Zeit mehr. „Alles, für das ich noch Zeit habe, ist er und Schwimmen. Aber das ist auch das Einzige, wofür ich Zeit haben will.“ Bei den vergangenen Olympischen Spielen in Tokio gewann er fünfmal Gold und zählt auch diesmal wieder zu den großen Favoriten.