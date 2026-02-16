Es kriselt im deutschen Eishockey-Team bei Olympia. Nach dem Knall zum Vorrunden-Ende kommt es zur teaminternen Aussprache. Routinier Dominik Kahun gibt ein Versprechen.

Mailand - In der K.-o.-Runde soll im deutschen Eishockey-Nationalteam bei den Olympischen Winterspielen in Mailand plötzlich alles besser werden. Laut Ex-NHL-Profi Dominik Kahun ist nach der verkorksten Vorrunde in der Mannschaft zu einer großen Aussprache gekommen. „Wir haben es nach dem Spiel mit ein paar Jungs gemacht, das ist auch sehr wichtig. Und wir werden es heute auch noch als ganze Mannschaft machen“, bestätigte der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 im ZDF.

Sieg gegen Frankreich Pflicht

Trotz zwei Niederlagen in der Vorrunde gegen Lettland (3:4) und gegen Weltmeister USA (1:5) ist die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in ihrer Gruppe Zweiter geworden und bekam für die Viertelfinal-Qualifikation am Dienstag (12.10 Uhr/ARD und Eurosport) in Frankreich einen Außenseiter zugewiesen. Dann ist auch laut Kahun ein Sieg Pflicht: „Natürlich, das haben wir auch schon besprochen.“

Nach dem Spiel gegen die USA hatten zahlreiche Führungsspieler Probleme im Team offenbart. Die Chemie im bei Olympia mit zahlreichen NHL-Stars gespickten Team stimmt noch nicht. „Jeder spricht darüber, dass wir die beste Mannschaft aller Zeiten haben. Jetzt müssen wir es auch aufs Eis bringen“, sagte Kahun versprach: „Das werden wir ab morgen zeigen.“