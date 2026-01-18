Melbourne - Yannick Hanfmann hat bei den Australian Open als zweiter deutscher Tennisprofi die zweite Runde erreicht und damit ein Duell mit Carlos Alcaraz perfekt gemacht. Der 34 Jahre alte Karlsruher gewann in Melbourne sein Auftaktmatch gegen den amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda mit 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:3) und überstand damit wie Alexander Zverev die erste Runde. Der Vorjahresfinalist hatte sich zuvor gegen den Kanadier Gabriel Diallo mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2 durchgesetzt.

Hanfmann benötigte 2:51 Stunden für seinen Erfolg. Die Partie fand auf dem neuen Party-Court 6 statt. Hanfmann wurde von den Zuschauern immer wieder angefeuert und feierte nach seinem Sieg ausgelassen mit den Fans.

Jetzt gegen Alcaraz

Der Lohn für das Weiterkommen ist am Mittwoch ein Aufeinandertreffen mit dem Weltranglisten-Ersten Alcaraz. Der Spanier gewann seine erste Runde gegen den Australier Adam Walton klar mit 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.

„Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Einerseits freut man sich auf diese speziellen Matches. Andererseits will ich bei einem Grand Slam gerne auch einmal weit kommen. Und das wird gegen Carlos natürlich schwer“, sagte Hanfmann zum Duell mit Alcaraz.