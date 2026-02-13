Die alpinen Ski-Männer bestreiten ihre Winterspiele in Bormio. Von einem Olympia-Flair ist dort aber kaum etwas zu spüren. Das macht auch die drei deutschen Starter im Riesenslalom traurig.

Bormio - Nach gut der Hälfte der Olympia-Wettkämpfe sind die deutschen Skirennfahrer schwer enttäuscht von der Atmosphäre in Bormio. Dort finden bei diesen Winterspielen nur die alpinen Männerrennen und parallel keine Events anderer Sportarten statt. „So richtig Stimmung kommt leider nicht auf“, erzählte Alexander Schmid vor dem Riesenslalom am Samstag. Teamkollege Anton Grammel verglich die Atmosphäre mit jener eines normalen Weltcups, „vielleicht auch nicht eines der bestorganisierten Weltcups“, wie er sagte.

In Bormio gibt es kein olympisches Dorf, die Mannschaften sind - ähnlich wie beim Weltcup - auf einzelne Hotels aufgeteilt. Während zu den Rennen Fans in den Ort kommen und zumindest in der Nähe des Zielstadions Party machen, sind die Straßen, Restaurants und Bars an rennfreien Tagen deutlich menschenleerer. Viele Hotels und Pensionen blieben zudem während der Spiele geschlossen.

Chefcoach: Kein olympischer Flair

Der deutsche Männer-Cheftrainer Christian Schwaiger meinte im Hinblick auf das Konzept von Mailand und Cortina, die Spiele auf Orte in ganz Norditalien zu verteilen: „Olympia ist, glaube ich, schon in einer gewissen Art und Weise verloren gegangen.“ Er habe schon viele Spiele erlebt, „einige richtig schöne, wo die Sportstätten sehr zentral waren, wo man einen Austausch mit anderen Sportlern hatte. Das macht dann das olympische Flair aus. Das gibt es hier nicht. Eigentlich ist es jetzt ruhiger als beim Weltcup.“

Der Coach verglich diese Winterspiele mit jenen von Peking 2022, als wegen Corona kaum Zuschauer dabei waren und man ebenfalls sehr isoliert agierte. Riesenslalomfahrer Alexander Schmid erzählte, dass er sich damals zum Ziel gesetzt hatte, einmal Olympia in Europa als Ski-Kernregion zu erleben. „Jetzt hier hat man sich dann doch ein bisschen mehr erhofft“, sagte er nun aber.

Trotz Umständen: Deutsches Trio mit Chancen als „Underdog“

Ungeachtet dessen wollen Schmid, Grammel und der dritte deutsche Starter Fabian Gratz beim Riesenslalom am Samstag (10.00/13.30 Uhr/ARD und Eurosport) überraschen. „Als Underdog ist in Bormio vieles mögliche“, sagte Coach Schwaiger. Schmid berichtete nach seiner Sprunggelenksverletzung zuletzt: „Es geht mir ganz gut, ich habe keine Schmerzen mehr.“