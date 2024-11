Lillehammer - Die deutschen Skispringer sind fulminant in den neuen Weltcup-Winter gestartet. Im Mixed-Team siegten Selina Freitag, Andreas Wellinger, Katharina Schmid und Pius Paschke in Lillehammer mit 1097,4 Punkten vor Gastgeber Norwegen, der 22,3 Punkte oder umgerechnet elf Meter Rückstand hatte. Rang drei ging an Österreich mit 31,5 Zählern hinter den Deutschen. In der gleichen Besetzung hatte das deutsche Team im Oktober in Klingenthal auch den letzten Sommer-Grand-Prix vor Norwegen gewonnen.

„Der Sieg ist hervorragend. Man weiß vor dem ersten Springen nie, wo man steht. Die Mädels sind hervorragend skigesprungen, Pius Paschke war grandios. Bei Andi Wellinger lief es noch nicht so, aber er tut sich auf dieser Schanze immer etwas schwer“, sagte Männer-Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD.

Im deutschen Team waren speziell die Frauen bereits gut dabei. Freitag und Schmid, die bereits zum siebten Mal auf ihrer Lieblingsschanze in Lillehammer einen Sieg feiern konnte, brachten die deutsche Mannschaft bereits im ersten Durchgang in Führung und sicherten diese auch im finalen Sprung. Wellinger steigerte sich im zweiten Versuch, sodass Paschke bereits mit großem Vorsprung starten und den Sieg souverän unter Dach und Fach bringen konnte.