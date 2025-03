Lahti - Die Slowenin Nika Prevc hat ihre Siegesserie im Skisprung-Weltcup fortgesetzt und das Springen im finnischen Lahti vor Selina Freitag gewonnen. Prevc sprang 129 und 135,5 Meter und ließ damit in beiden Durchgängen die komplette Konkurrenz deutlich hinter sich. Deutschlands derzeit beste Athletin Freitag (122 und 121 Meter) lag 25,4 Punkte hinter der 20 Jahre alten Dominatorin, die nun neun Weltcup-Wettbewerbe in Serie gewonnen hat.

Katharina Schmid wurde in ihrem möglicherweise vorletzten Weltcup-Einzel Siebte. Die Allgäuerin erwägt, nach diesem Winter ihre erfolgreiche Laufbahn zu beenden.

Im Gesamtweltcup sind Freitag (1213 Punkte) und Schmid (1156) nicht mehr von den Rängen zwei und drei zu verdrängen. Doppel-Weltmeisterin Prevc steht längst als Gewinnerin des Gesamtweltcups fest. Am Freitag (15.50 Uhr) kann Schmid theoretisch noch an Freitag vorbeiziehen. Dann findet das letzte Frauen-Einzel dieses Winters statt. Im Gegensatz zu den Männern sind Freitag und Co. in der kommenden Woche nicht mehr im slowenischen Planica beim Skifliegen im Einsatz.