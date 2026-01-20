Selina Freitag sichert dem deutschen Skisprung-Team den nächsten Podestplatz. Dabei liegt nach dem ersten Durchgang eigentlich eine Teamkollegin noch besser im Wettbewerb.

Zao - Selina Freitag ist rund zweieinhalb Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Italien in Medaillenform. Die 24-Jährige belegte beim Weltcup im japanischen Zao den dritten Platz. Freitag musste sich mit Sprüngen auf 88 und 97,5 Meter auf der Normalschanze nur der siegreichen Lokalmatadorin Nozomi Maruyama und der zweitplatzierten Lisa Eder aus Österreich geschlagen geben.

Die im Gesamtweltcup führende Nika Prevc aus Slowenien schaffte es diesmal nicht auf das Podest. Sie wurde 0,2 Punkte hinter Freitag Vierte.

Schmid bleibt unter ihren Möglichkeiten

Freitags Teamkollegin Agnes Reisch verpasste einen Podestplatz trotz guter Ausgangslage. Die 26-Jährige hatte nach dem ersten Durchgang und einem Sprung auf 99 Meter auf Rang zwei gelegen. Im zweiten Versuch landete die Bayerin aber schon nach 86,5 Metern. Sie wurde geteilte Sechste.

Aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin holten auch Anna Hollandt als 18. und Katharina Schmid, die ihre Klasse nicht abrufen konnte und 29. wurde, noch Weltcup-Punkte.