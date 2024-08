Padron - Primoz Roglic hat im Kampf um seinen vierten Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt Zeit auf den Führenden Ben O'Connor gutgemacht. Der slowenische Radsport-Star vom deutschen Team Red Bull erreichte auf der elften Etappe rund um Padron 37 Sekunden vor dem Australier das Ziel. In der Gesamtwertung hat Roglic als Zweiter nun noch 3:16 Minuten Rückstand auf O'Connor.

Den Tagessieg auf der 166,5 Kilometer langen Etappe sicherte sich der Ire Eddie Dunbar, der sich kurz vor dem Ziel aus einer großen Ausreißergruppe absetzte. Der Belgier Quinten Hermans fuhr vor dem Briten Max Poole auf Rang zwei.

Roglic hat die Vuelta von 2019 bis 2021 dreimal hintereinander gewonnen. Nachdem der 34-Jährige in diesem Jahr bei der Tour de France aufgrund eines Sturzes aufgeben musste, entschied er sich für die Teilnahme am größten spanischen Rennen. Auf der sechsten Etappe hatte Roglic seine Gesamtführung unerwartet an den Bergspezialisten O'Connor verloren.