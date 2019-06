Der 23-jährige Motorradfahrer Dennis Lippert ist bei einem Motorradrennen in Oschersleben gestürzt und ums Leben gekommen.

Oschersleben (vs) l Der deutsche Motorrad-Pilot Dennis Lippert ist nach einem schweren Sturz in Oschersleben seinen Verletzungen erlegen. Der 23-Jährige war am Sonnabend (8. Juni) mit seiner Yamaha im Supersport-600-Rennen der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) in der Motorsport Arena Oschersleben verunglückt. Nach Angaben der IDM starb Lippert am Dienstag.

Lippert wurde nach seinem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in die Universitäsklinik Magdeburg geflogen. Dort erlag der Münchner seinen schweren Verletzungen.