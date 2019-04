Düsseldorf (dpa) - Im Kampf um die Aufstiegsplätze haben der FC St. Pauli und Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga wichtige Punkte liegengelassen.

St. Pauli kam unter Neu-Trainer Jos Luhukay am Sonntag gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, auch die Kieler mussten sich mit einem 1:1 (0:1) beim Abstiegskandidaten FC Ingolstadt begnügen. Kiel (46 Punkte) und St. Pauli (45 Punkte) konnten den Abstand auf den Tabellendritten Union Berlin (49) nicht verkürzen. Dafür rückte Aufsteiger SC Paderborn (48) nach dem 4:0-Sieg gegen den MSV Duisburg am Samstag bis auf einen Punkt an Union heran.

Im dritten Sonntagsspiel siegte der VfL Bochum als Tabellenzehnter dank dreier Tore von Lukas Hinterseer gegen Tabellennachbar SpVgg Greuther Fürth mit 3:2 (1:2). Am Tabellenende wird die Situation für Duisburg und Ingolstadt immer dramatischer. Der MSV als Letzter hat fünf Spieltage vor Saisonende sieben Punkte Abstand zum rettenden 15. Rang - ebenso groß ist der Rückstand des Tabellen-17. Ingolstadt.

