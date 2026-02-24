Erst raus, dann doch dabei: Struff springt in Dubai als Nachrücker ein. Dann ist für den Tennisprofi doch nach nur einem Match wieder Schluss.

Dubai - Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Tennisturnier in Dubai in der ersten Runde ausgeschieden. Der 35 Jahre alte Sauerländer unterlag dem klar favorisierten Weltranglisten-Zehnten Alexander Bublik aus Kasachstan mit 3:6, 4:6. Struff war eigentlich schon in der zweiten Qualifikationsrunde gescheitert. Wegen einer Absage war der Warsteiner aber als Lucky Loser doch noch in das Hauptfeld gerutscht. Weitere deutsche Spieler sind in Dubai nicht am Start.