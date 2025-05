Abu Dhabi - Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat den nächsten großen Titel in seiner Karriere knapp verfehlt. Der 33-Jährige verlor mit AS Monaco am Abend in Abu Dhabi das Euroleague-Finale gegen Favorit Fenerbahce Istanbul mit 70:81 (33:35) und scheiterte damit am letzten Schritt zum erstmaligen Titelgewinn in Europas bestem Clubwettbewerb.

Theis, der die Saison noch bei den New Orleans Pelicans in der nordamerikanischen Profiliga NBA begonnen hatte, zeigte ein ordentliches Spiel. Der Nationalspieler steuerte zwölf Punkte, acht Rebounds sowie jede Menge Energie unter den Brettern bei.

Titelchance noch für Hartenstein

Doch für Fenerbahce um Topscorer Nigel Hayes-Davis (22 Punkte) reichte es vor den Augen von Ex-Fußballer Franck Ribéry und Ex-Basketballer Tony Parker nicht.

Theis reist ohne internationalen Titel zur EM in diesem Sommer (27. August bis 14. September). Die weiteren Weltmeister um Dennis Schröder und Franz Wagner sind in der NBA längst ausgeschieden.

Gute Chancen auf die NBA-Meisterschaft hat dagegen Isaiah Hartenstein, der mit seinen Oklahoma City Thunder im Conference Finale steht. Allerdings ist unklar, ob Hartenstein nach einem langen und intensiven Playoff-Frühjahr danach zur EM ins finnische Tampere und in Lettlands Hauptstadt Riga reist.