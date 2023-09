Manila - Die Basketball-Nationalmannschaft der USA nimmt bei der WM in Asien Kurs auf die Medaillen. Das Team von Cheftrainer Steve Kerr gewann mit 85:73 (37:38) gegen Montenegro und hatte dabei erstmals in diesem Turnier zeitweise Probleme.

Der Topfavorit hat in diesem Sommer inklusive Vorbereitung alle neun Spiele gewonnen. Führungsspieler Anthony Edwards (17 Punkte) und Austin Reaves (12) stachen beim umkämpften Erfolg gegen einen zähen Gegner heraus.

Am Sonntag (14.40 Uhr) geht es für Kerrs Team zum Abschluss der Zwischenrunde gegen Mitfavorit Litauen. Zu einem Duell zwischen den USA und Deutschland kann es frühestens im Halbfinale kommen. In der Vorbereitung waren die beiden Teams in Abu Dhabi bei einem Show-Turnier aufeinandergetroffen. Die USA drehten dabei einen deutlichen Rückstand und gewannen mit 99:91.

Spanien patzt

Einen unerwarteten Patzer leistete sich Spanien. Der Welt- und Europameister verlor mit 69:74 (32:29) gegen Lettland und muss damit um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Lettland hatte in der Vorrunde bereits mit einem Sieg gegen Frankreich überrascht und den EM-Zweiten ausgeschaltet. Spaniens letztes Zwischenrundenspiel steigt am Sonntag gegen die bislang so starken Kanadier.