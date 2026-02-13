Jana Fischer scheidet durch ein Fotofinish im Viertelfinale aus. Am Sonntag haben sie und Leon Ulbricht im Mixed-Teamwettbewerb noch eine Chance auf Edelmetall.

Livigno - Snowboardcross-Fahrerin Jana Fischer haben nur Zentimeter gefehlt, um das Halbfinale der Olympischen Winterspiele in Italien zu erreichen. Die 26-Jährige wurde in ihrem Lauf Dritte und verpasste im Fotofinish das Weiterkommen. Im Zielbereich schlug sie sich enttäuscht mit der flachen Hand auf den Helm.

„Ich wusste schon, dass meine Starts nicht die allerbesten sind. Ich hatte eigentlich einen guten Plan, der hätte auch klappen können, wenn ich nicht vor der letzten Kurve ein bisschen weit geflogen wäre. So hat es halt leider nicht gereicht, ein bisschen enttäuschend“, sagte Fischer, die mit dem zehnten Platz in der Qualifikation in den Tag gestartet war. Im Achtelfinale war sie als Zweite in die nächste Runde gekommen, ehe sie gegenüber der Französin Lea Casta und Pia Zerkhold aus Österreich das Nachsehen hatte.

Australierin holt Gold

Die Goldmedaille sicherte sich Josie Baff aus Australien. Silber ging an die Tschechin Eva Adamczykova, Michela Moioli gewann vor heimischer Kulisse Bronze.

Fischer hat am Sonntag (ab 13.45 Uhr) noch die Möglichkeit auf Edelmetall. Zusammen mit Leon Ulbricht startet sie im Mixed-Teamwettbewerb. „Da geben wir noch einmal alles“, versprach Fischer.