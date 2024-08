Remiremont - Nach ihrem schweren Sturz geht die Titelverteidigerin Demi Vollering voraussichtlich an den Start der sechsten Etappe der Tour de France der Frauen. „Es sieht gut aus, dass Vollering die Tour am Freitag fortsetzen kann“, teilte das Team der niederländischen Radsportlerin auf X mit.

Am Donnerstag war es bei der fünften Etappe rund sechs Kilometer vor dem Ziel zu einem Massensturz gekommen, in dem unter anderem Vollering verwickelt war. Laut ihres Teams erlitt sie dabei leichte Prellungen und oberflächliche Schürfwunden am unteren Rücken und am Gesäß. „Wenn man bedenkt, wie schnell ich gestürzt bin, bin ich froh, dass ich mir keine Knochenbrüche zugezogen habe“, wird Vollering auf X zitiert. Die Titelverteidigerin verlor auf der Etappe das Gelbe Trikot.

Die Gesamtführung übernahm daraufhin die Polin Katarzyna Niewiadoma. Vollering fiel auf Platz neun zurück und hat einen Rückstand von 1:19 Minuten.

Für die Radsportlerinnen geht es bei der sechsten Etappe von Remiremont über 159 Kilometer nach Morteau. Am Wochenende sind die beiden Bergetappen mit dem Schlussanstieg nach Alpe d'Huez die Höhepunkte der Tour.