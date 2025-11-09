Red Bull verstößt gegen die Regeln: Am Wagen von Max Verstappen werden noch mal massive Änderungen vorgenommen, auch der Motor wird gewechselt. Die Strafe nimmt er bewusst in Kauf.

São Paulo - Max Verstappen und sein Red-Bull-Team setzen im womöglich vorentscheidenden Rennen um die Formel-1-Weltmeisterschaft alles auf eine Karte. Nach dem völlig enttäuschenden 16. Platz in der Qualifikation wurde das Setup des Wagens noch mal verändert und ein neuer Antrieb vom Turbolader bis zur Kontrollelektronik eingebaut. Das gab der für den Internationalen Automobilverband verantwortliche Technische Delegierte rund drei Stunden vor dem Rennen heute bekannt.

Praktisch alle neu eingebauten Teile liegen über dem erlaubten Limit, die Veränderungen am Wagen im sogenannten Parce fermé sind zudem ein Regelverstoß. Wegen der bewusst in Kauf genommenen Sanktionen muss Verstappen heute (18.00 Uhr MEZ/Sky) beim Großen Preis von São Paulo aus der Boxengasse starten.

Aufholjagd wie vor einem Jahr?

Vor einem Jahr hatte Verstappen auf dem Kurs in Interlagos mit einer Aufholjagd vom 17. Startplatz zum Sieg in einem verrückten Regenrennen für eine der beeindruckendsten Fahrten in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse gesorgt.

Der 28 Jahre alte Niederländer liegt in der WM-Wertung aktuell 39 Punkte hinter Platz eins. Den festigte der britische McLaren-Pilot Lando Norris auch durch seinen Sieg im Sprintrennen am Vortag in Brasilien. Verstappen hatte diesen als Vierter beendet. Zweiter im Klassement ist Norris Teamkollege Oscar Piastri mit neun Zählern Rückstand auf Norris.