Kurz vor dem Rennen gibt sich Lindsey Vonn in einem Instagram-Beitrag trotz ihres nach eigenen Angaben erlittenen Kreuzbandrisses kämpferisch. Gelingt ihr trotz der Vorzeichen der große Gold-Coup?

Cortina d'Ampezzo - Große Emotionen vor dem großen Showdown: US-Skistar Lindsey Vonn hat sich kurz vor ihrem wohl letzten sportlichen Auftritt mit kämpferischen Worten gemeldet. Die 41-Jährige will trotz ihres nach eigenen Angaben vor wenigen Tagen erlittenen Kreuzbandrisses bei der olympischen Frauen-Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Cortina d'Ampezzo die Goldmedaille holen - und machte das auch in einem Instagram-Post deutlich.

Vonn: Weiß, dass die Chancen gegen mich stehen

„Ich werde morgen am Start stehen und wissen, dass ich stark bin. Ich weiß, dass ich an mich glaube. Ich weiß, dass die Chancen aufgrund meines Alters, meines fehlenden Kreuzbandes und meines Titan-Knies gegen mich stehen – aber ich weiß auch, dass ich trotzdem daran glaube“, schrieb sie. „Normalerweise hole ich gerade dann, wenn die Chancen am schlechtesten für mich stehen, das Beste aus mir heraus.“

Wohl keine Team-Kombination mit Shiffrin

Interessante Randnotiz: Medien spekulierten zuletzt, Vonn könne noch am kommenden Dienstag gemeinsam mit der langjährigen Alpin-Dominatorin Mikaela Shiffrin in der Team-Kombination an den Start gehen. Vonn schrieb in dem Post aber: „Morgen werde ich mein letztes olympisches Abfahrtsrennen bestreiten.“

Obwohl sie für Sonntag kein gutes Ergebnis garantieren könne, versicherte die Abfahrtsolympiasiegerin von 2010, dass sie „alles geben werde, was ich habe“. „Egal, was passiert, ich habe bereits gewonnen.“

US-Star Shiffrin: „Ich bin so aufgeregt, das zu sehen“

Der große Vonn-Showdown elektrisiert in diesen Tagen den Wintersport. Zuletzt meldete sich auch Shiffrin zu Wort: „Ich bin so aufgeregt, das zu sehen.“

Vonn will ihre ohnehin schon glanzvolle Karriere mit einer weiteren Medaille bei den Winterspielen veredeln. Nach den Trainingseindrücken in Cortina d'Ampezzo gehört die viermalige Gesamtweltcupsiegerin trotz ihrer Verletzung zu den Favoritinnen. Vonn startet mit der Nummer 13, die deutschen Medaillenkandidatinnen Emma Aicher (Startnummer 10) und Kira Weidle-Winkelmann (12) gehen kurz vor ihr ins Rennen.