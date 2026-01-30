Im vorletzten Weltcup vor Olympia stürmen gleich drei deutsche Skicrosser auf das Podest. Das hat es noch nie gegeben.

Val di Fassa - Kurz vor Olympia haben die deutschen Skicrosser ihre Topform unterstrichen und einen Coup gefeiert. Beim Weltcup in Val di Fassa gelang dem Team angeführt von Sieger Florian Wilmsmann ein Dreifacherfolg. Der Sportler vom Tegernsee siegte vor Cornel Renn und Tim Hronek. Erstmals in der Weltcup-Historie im Skicross stehen drei deutsche Sportler gemeinsam auf dem Siegerpodest. Zugleich feierten die Cross-Männer des Deutschen Skiverbandes (DSV) ihren ersten Sieg in diesem Winter.

Bei den Winterspielen in Livigno stehen die Skicross-Events der Männer am vorletzten Wettkampftag, also Samstag, dem 21. Februar, an. Einen Tag davor (20. Februar) sind die Frauen an der Reihe; dann ist auch Daniela Maier eine Medaillenkandidatin. Die Sportlerin aus Baden-Württemberg hatte zuletzt in Veysonnaz gewonnen; nun in Val di Fassa wurde sie Fünfte.

An diesem Samstag stehen in dem Skigebiet in Norditalien noch jeweils ein Rennen für Männer und Frauen als Generalproben für Olympia an.