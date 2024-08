Nach dem Einzelfahren geht es am zweiten Tag der Spanien-Rundfahrt von der portugiesischen Küstenstadt Cascais nach Ourém. Den Etappensieg fährt ein Australier ein.

Ourém - Die zweite Etappe der Spanien-Rundfahrt hat Radrennfahrer Kaden Groves gewonnen. Der Australier fuhr an Tag zwei der Vuelta a España im portugiesischen Ourém als Erster ins Ziel. Die Führung im Gesamtklassement übernahm der Belgier Wout van Aert.

Topfavorit Primoz Roglic vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe liegt in der Gesamtwertung auf Rang acht (+20 Sekunden). Bester Deutscher ist derzeit Florian Lipowitz (+24 Sekunden) auf Rang zwölf. Der US-amerikanische Titelverteidiger Sepp Kuss befindet sich mit 56 Sekunden Rückstand auf Platz 62.

Die Vuelta a España startete in diesem Jahr in Lissabon. Die 79. Ausgabe der Spanien-Rundfahrt führt über 3.301,4 km nach Madrid. Dort endet die dritte Grand Tour des Jahres am 8. September.