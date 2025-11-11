Orlando - Die Orlando Magic haben dank eines Treffers bei auslaufender Uhr ihr Heimspiel gegen die Portland Trail Blazers gewonnen. Den entscheidenden Pass auf Desmond Bane gab Europameister Franz Wagner, sein Mitspieler traf dann zum 115:112 und sorgte für ausgelassenen Jubel. Für die Magic war es der fünfte Saisonsieg im elften Spiel, bei einem weiteren Sieg am Mittwoch (Ortszeit) bei den New York Knicks hätte das Team erstmals seit dem zweiten Spieltag in dieser Saison wieder eine ausgeglichene Bilanz.

Wagner selbst verbuchte 19 Zähler und 9 Rebounds, die entscheidende letzte Vorlage war seine 6. im Spiel. Tristan da Silva, der mit Wagner im Sommer Europameister wurde, hatte einen offensiv durchwachsenen Abend und traf nur einen seiner sechs Würfe für zwei Punkte.

Weiter in Topform ist unterdessen Victor Wembanyama, der die San Antonio Spurs mit 38 Punkten, 12 Rebounds, 5 Vorlagen und 5 Blocks zu einem 121:117 gegen die ebenfalls stark in die Saison gestarteten Chicago Bulls führte. Die Spurs stehen nun bei sieben Siegen aus neun Partien, nur Titelverteidiger Oklahoma City Thunder ist in der Western Conference besser. Die Bulls zählen mit sechs Siegen aus neun Spielen zur Verfolgergruppe der Detroit Pistons, die ihr Duell mit den Washington Wizards nach Verlängerung 137:135 gewannen und an der Spitze der Eastern Conference stehen.