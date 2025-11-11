Vor zwei Wochen waren die Green Bay Packers das beste Team der NFC - nach der Niederlage gegen die Philadelphia Eagles sind plötzlich die Playoffs in Gefahr.

Green Bay - Die Philadelphia Eagles haben zum Abschluss des NFL-Spieltags die Green Bay Packers in deren Stadion niedergerungen und ihren Spitzenplatz in der NFC verteidigt. Beim 10:7 vergaben die Packers in den Schlusssekunden einen Field-Goal-Versuch aus 64 Yards - es wäre das Field Goal aus der drittgrößten Entfernung in der Geschichte der National Football League gewesen. Den Unterschied machte deswegen am Ende das Field Goal der Eagles im dritten Viertel.

Beide Abwehrreihen verweigerten dem jeweiligen Gegner bis weit nach der Halbzeit jegliche Punkte. Eagles-Quarterback Jalen Hurts kam auf lediglich 183 Yards nach Pässen, Jordan Love auf der anderen Seite verbuchte 176. Insgesamt zehn Mal beendeten beide Teams ihre Angriffsserien mit einem Punt und kickten den Ball zum Gegner.

Für die Eagles, den Titelverteidiger aus dem vergangenen Super Bowl, war es der siebte Saisonsieg im neunten Spiel. Die Packers gerieten durch die zweite Heimniederlage in Serie und der dritten insgesamt unter Druck und stehen nach etwas mehr als der Halbzeit der Saison auf Rang sieben der NFC. Das ist der letzte Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. In der NFC North sind die Packers nur Dritter hinter den Detroit Lions und den Chicago Bears. Noch vor zwei Wochen hatten die Packers die beste Bilanz aller Teams in der NFC.