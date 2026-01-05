weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >

  3. Basketball: Wichtiger Sieg für Orlando im Rennen um NBA-Playoffs

Basketball Wichtiger Sieg für Orlando im Rennen um NBA-Playoffs

Orlando klettert auch ohne die Wagner-Brüder Moritz und Franz auf einen wichtigen Tabellenplatz. Dagegen geht die Niederlagen-Serie von Dennis Schröder weiter.

Von dpa 05.01.2026, 06:36
Nationalspieler Tristan da Silva (l) kam beim Sieg der Orlando Magic gegen Indiana auf zehn Punkte.
Nationalspieler Tristan da Silva (l) kam beim Sieg der Orlando Magic gegen Indiana auf zehn Punkte. Kevin Kolczynski/AP/dpa

Orlando - Ohne die weiterhin verletzten Moritz und Franz Wagner, aber mit Tristan da Silva haben die Orlando Magic einen wichtigen Erfolg im Rennen um die NBA-Playoffs verbucht. Durch das 135:127 gegen die Indiana Pacers kletterte das Basketball-Team aus dem US-Bundesstaat Florida in der Eastern Conference auf Rang sechs, der den direkten Einzug in die K.o.-Runde bedeuten würde.

Für die Magic erzielte Europameister da Silva zehn Punkte. Garanten für den 20. Saison-Erfolg waren Desmond Bane mit 31 Punkten sowie Paolo Banchero mit 28 Zählern und zwölf Vorlagen.

Schröder-Team verliert erneut

Die Niederlagen-Serie von Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder und den Sacramento Kings geht dagegen weiter. Gegen die Milwaukee Bucks setzte es mit 98:115 die fünfte Pleite in Serie. Der Braunschweiger kam auf 13 Punkte. Die Playoff-Chancen für Sacramento sind mit lediglich acht Siegen aus 36 Begegnungen minimal.

NBA-Champion Oklahoma City Thunder kassierte bei den Phoenix Suns die sechste Saison-Niederlage. 0,7 Sekunden vor Schluss traf Suns-Profi Devin Booker aus der Distanz und machte den 108:105-Erfolg über den Titelfavoriten perfekt. 25 Punkte von Shai Gilgeous-Alexander waren für die Thunder zu wenig. Der deutsche Center Isaiah Hartenstein fehlte beim mit 30 Siegen derzeit besten NBA-Team aus Oklahoma weiterhin verletzt.