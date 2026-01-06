Antonio Serradilla verließ den SC Magdeburg nach der vergangenen Saison in Richtung Stuttgart. Laut Medienberichten arbeiten die Grün-Roten nun an einer Rückkehr des Spaniers.

Magdeburg/Stuttgart - Am 15. Juni 2025 feierte der SC Magdeburg den dritten Champions-League-Triumph der Vereinsgeschichte. Mit 32:26 besiegten die Grün-Roten in Köln die Füchse Berlin. Einen großen Anteil daran hatte auch Antonio Serradilla. Der Spanier war in der entscheidenden Saisonphase ein wichtiger Bestandteil in der Abwehr. Das Finale von Köln war jedoch der bisher letzte Auftritt des 26-Jährigen im SCM-Trikot. Ab der kommenden Saison könnten allerdings weitere Einsätze hinzukommen.

Laut „Sport Bild“ soll der SCM sich um eine Rückkehr von Serradilla, der aktuell für den Bundesliga-Konkurrenten TVB Stuttgart aufläuft, bemühen. Bereits beim Abschied des Rückraumspielers, der 2024 erstmals zum SCM kam, hatte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert eine erneute Zusammenarbeit in Aussicht gestellt: „Er ist ein Spieler mit großem Potenzial, den wir sicher weiterhin beobachten und mit dem wir in Kontakt bleiben werden.“

Die Magdeburger halten sich beim Thema Serradilla jedoch bedeckt. „Ich kann nichts bestätigen. Sicherlich ist er ein interessanter Spieler, aber im Moment haben wir da nichts zu vermelden“, zitiert die „Sport Bild“ SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. Dass die Elbestädter allerdings Interesse an Serradilla haben, bestätigte Stuttgarts Geschäftsführer Jürgen Schweikardt gegenüber „handball-world“.

Sechsstellige Ablösesumme steht im Raum

Serradilla kam in dieser Saison in 18 von 19 Bundesliga-Spielen zum Einsatz kam und erzielte dabei 33 Tore. Beim SCM könnte er Christian O'Sullivan beerben. Der Vertrag des 34-Jährigen Kapitäns läuft nach dieser Saison aus. Ein Karriereende scheint möglich, zumal O'Sullivan zuletzt wenig Einsatzzeiten bekam und daher auch nicht in den norwegischen Kader für die Heim-EM berufen wurde.

Die Rückkehr von Serradilla sei laut „Sport Bild“ bereits beschlossene Sache. Einzig die Ablösesumme sei noch nicht geklärt. Da der Spanier ein gültiges Arbeitspapier bis 2027 besitzt, werden die Magdeburger tief in die Tasche greifen müssen. Denkbar sei eine Ablöse von 100.000 bis 200.000 Euro.

Bis zu einer Verkündung des Wechsels dürfte es aber noch einige Wochen dauern. Aktuell bereitet sich Serradilla nämlich mit der spanischen Nationalmannschaft – zu der auch SCM-Keeper Sergey Hernandez gehärt – auf die Europameisterschaft vor. Es wird das erste internationale Turnier für Serradilla, der seit einem Hirntumor im rechten Auge 2021 nur noch ein Auge besitzt, sein.