Schon wieder kein Sprung: In Otepää entscheidet der Probedurchgang über die Startreihenfolge. Für Julian Schmid könnte das ein Vorteil sein.

Otepää - Am zweiten Tag nacheinander wirbelt der Wind die Pläne der nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer in Estland durcheinander. Wie schon am Vortag konnten auch heute weder die Frauen noch die Männer ihren Skisprung-Wettkampf in Otepää austragen. Für die Startreihenfolge der entscheidenden Langlaufrennen wird erneut der Sprung-Probedurchgang von Donnerstag herangezogen.

Für die deutschen Männer ist das gut. Julian Schmid, der bereits am Freitag im Massenstart gewonnen hatte, geht als Führender vor Teamkollege Johannes Rydzek auf die Strecke (12.40 Uhr/ARD und Eurosport 2). Die Verfolger liegen jedoch nicht weit zurück. Bei den Frauen ist Jenny Nowak auf Rang vier die bestplatzierte Starterin des Deutschen Skiverbands (DSV). Ihr Rennen beginnt um 13.30 Uhr (Eurosport 2).