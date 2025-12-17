Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den BSV Halle-Ammendorf mit 1:2 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Vor 80 Zuschauern hat sich das Team von Kai Uwe Ziegler mit 1:2 (0:2) gegen Halle-Ammendorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Steven Niesel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim steckte einmal Gelb ein (26.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Dominic Winkler den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SG Rot-Weiß Thalheim liegt 0:2 zurück – 32. Minute

In der 59. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Luca Finn Prielipp (Thalheim) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Thalheim erzielen (89.). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – BSV Halle-Ammendorf

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Bakkush (90. Zawada), Jalo, Gräbe-Schmelzer (65. Sonco), Moroz, Prielipp, Kolomiiets (46. May), Seniura, Schmökel, Ndour (65. Schinkel), Lytvyn

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Agwu (65. Schmitz), Niesel, Kunze, Hotopp, Schubert, Winkler, Meyer (65. Kowalski), Hoffmann (78. Piontek), Piven (78. Bergmann), Dabel

Tore: 0:1 Steven Niesel (10.), 0:2 Dominic Winkler (32.), 1:2 Luca Finn Prielipp (89.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Emilio Pepe Krauße, Steffen Look; Zuschauer: 80