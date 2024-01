Windböen: Qualifikation bei Skiflug-WM am Kulm abgesagt

Zu viel Wind: Die Qualifikation für die Skiflug-WM am Kulm musste abgesagt werden.

Bad Mitterndorf - Immer wieder aufkommende heftige Windböen haben Sprünge zum Auftakt der Skiflug-WM am Kulm unmöglich gemacht. Sowohl das für heute geplante Training als auch die Qualifikation für das Einzelspringen wurden abgesagt.

Die Qualifikation wird nicht nachgeholt, wie der Weltverband Fis mitteilte. Dadurch dürfen alle 47 startberechtigten Athleten an den vier Durchgängen am Freitag (14.00 Uhr/ZDF) und Samstag (14.00 Uhr/ZDF) teilnehmen. In der Qualifikation wäre das Starterfeld auf 40 Springer reduziert worden.

Pro Nation dürfen im Einzel-Wettbewerb vier Springer starten. Nur Norwegen mit Titelverteidiger Marius Lindvik stellt fünf Athleten. Bundestrainer Stefan Horngacher muss entscheiden, welche vier von fünf nominierten Deutschen in Österreich um den WM-Titel mitspringen dürfen. Die Kandidaten sind Andreas Wellinger, Karl Geiger, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Philipp Raimund.