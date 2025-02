Saalbach-Hinterglemm - Linus Straßer stemmte seine Skier in die Höhe und ließ sich von den Fans auf der gewaltigen Tribüne im Zielraum feiern. Der 32-Jährige ist im Slalom von Saalbach-Hinterglemm zu Bronze gefahren und hat am letzten Tag der WM doch noch für eine deutsche Medaille gesorgt. Der Deutsche Skiverband (DSV) hat nach stimmungsvollen Tagen am Zwölferkogel viel Arbeit vor sich - die ganz große Schmach blieb ihm aber erspart.

Olympiasieger Noel patzt im Final-Drama

„Wahnsinnig schön“ fühle sich die erste Einzelmedaille bei einem Großereignis an, sagte Straßer. 2021 in Cortina d'Ampezzo hatte er mit der Mannschaft WM-Bronze gewonnen, ein Jahr später bei Olympia in Peking Team-Silber. Nun gelang ihm also auch der lang ersehnte große Solo-Coup - in einem der spannendsten Slaloms des Winters, wie Sportvorstand Wolfgang Maier fand.

Er sei sich nicht sicher gewesen, ob seine „beherzte Fahrt“ im zweiten Lauf für einen Podestplatz reichen würde, meinte Straßer nach dem dramatischen Finale. Am Ende sah es eher nach Platz vier aus - dann aber patzte Clement Noel. Der französische Olympiasieger, der zur Halbzeit geführt hatte, schied im zweiten Durchgang aus - und ließ das deutsche Ski-Team kollektiv aufatmen.

Loic Meillard holte Gold und damit die 13. Medaille für die bei dieser WM überragenden Schweizer. Silber ging an Atle Lie McGrath aus Norwegen.

Frau und Tochter an der Strecke dabei

Straßer war die letzte Hoffnung der Deutschen bei den Titelkämpfen im Salzburger Land. Um ein Haar wäre der DSV erstmals seit 18 Jahren ohne eine einzige Medaille von einer Alpin-WM nach Hause gefahren. Doch Straßer rettete, was noch zu retten war. Und zeigte sich danach erstaunlich abgeklärt.

Letztlich sei es ein Rennen wie viele andere, erklärte der Wahl-Tiroler. Nur, dass es eben mehr Beachtung bekäme. Sicher freue er sich nach dieser Medaille auch für den Verband. In erster Linie nehme er die Strapazen und Entbehrungen aber auf sich, um selbst erfolgreich zu sein. Wegen all des Trainings, der Rennen und der Reisen sehe er das halbe Jahr seine Familie nicht, so Straßer. Diesmal waren Frau Maria und Töchterchen Marta im Ziel ganz nah dabei.

Erste medaillenlose WM seit 2007 drohte

Die nach Lena Dürrs achtem Platz im Damen-Slalom am Samstag befürchtete erste deutsche Nullnummer bei einer Alpin-WM seit 2007 blieb also aus. Steigern muss sich die DSV-Mannschaft in vielen Bereichen aber trotzdem.

Die Bilanz sehe dank Straßer etwas positiver aus, meinte Maier. Das Ziel von zwei Medaillen sei bei dieser WM aber verfehlt worden. Über weite Strecken sei das Abschneiden in Österreich eine „Spiegelung der Saison“ gewesen, so der 64-Jährige. Das deutsche Team - die junge Emma Aicher etwa - hätte mitunter „gute Ansätze“ gezeigt, zu oft fehle aber der „Punch aufs Podium“. Straßer hatte ihn - und mit dem Noel-Ausfall auch das letzte notwendige Glück.

Aicher einer der größten Lichtblicke

Es war für den DSV das versöhnliche Ende zweier weitgehend enttäuschender Wochen. Mehr als 170.000 Zuschauer hatten die elf Wettkämpfe besucht und für eine große Ski-Party gesorgt. Der DSV durfte erst ganz am Ende mitfeiern.

Zuvor hatte es nur vereinzelte Lichtblicke gegeben. Vor allem Aicher, Sechste im Super-G und in der Abfahrt, macht Hoffnung für die Zukunft. Anton Grammel, der im zweiten Durchgang des Riesenslaloms die beste Zeit fuhr und fast noch die Top Ten erreichte, deutete ebenfalls sein Potenzial an.

Die Speed-Herren beispielsweise aber haben den Anschluss komplett verloren - und wurden von Trainer Christian Schwaiger entsprechend scharf kritisiert.

Dürr im Fokus - und zu fehlerhaft

Dürr war neben Straßer die größte deutsche Medaillenhoffnung. Die WM-Dritte von 2023, die bislang die einzigen deutschen Weltcup-Podestplätze der Saison eingefahren hat, habe es aber auch nicht gerade leicht gehabt, meinte Maier.

Die 33-Jährige habe immer im Fokus gestanden - im Teamevent und in der Kombination mit Aicher patzte sie dann jeweils. Im Slalom waren ihr nach einem gesundheitlichen Rückschlag die Kräfte ausgegangen.

Mental bereit zu sein und die Überzeugung zu haben, wirklich ganz nach vorn fahren zu können - es ist eine der Aufgaben, an denen die Deutschen weiter arbeiten müssen. Dürr, Aicher, Straßer - sie sind die wenigen Topleute im Team. Doch nur einer konnte es bei dieser WM in letzter Konsequenz zeigen.