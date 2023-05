Philadelphia (dpa) – - Beim Baseball-Spiel der Philadelphia Phillies gegen die Boston Red Sox in der MLB ist ein Zuschauer in den Innenraum gestürzt.

Der Mann war im ersten Inning über eine Absperrung hinter dem Bereich, in dem sich die Werfer der Red Sox aufwärmten, gefallen. Wie die Phillies und Medien berichteten, hatte er dort versucht, einen Ball zu greifen.

Der Zuschauer wurde ins Krankenhaus gebracht, war den Angaben zufolge aber bei Bewusstsein und ansprechbar, als er das Stadion verließ. Welche Verletzungen er sich bei dem Sturz zugezogen hat, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Das Spiel, das die Red Sox am Ende 5:3 gewannen, war für zehn Minuten unterbrochen.

Derweil hat Max Kepler, der einzige deutsche Spieler in der MLB, seinen vierten Homerun der Saison geschlagen. Sein Team, die Minnesota Twins, gewannen mit 2:0 bei den Cleveland Guardians und führen die Central Division der American League an. Der 30 Jahre alte Kepler spielt seine neunte Saison in der MLB und bei den Twins. In 859 Partien hat er nun 133 Homeruns erzielt.