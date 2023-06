Paris - Der argentinische Tennisprofi Tomás Martin Etcheverry hat sich nach dem Erreichen des Viertelfinals bei den French Open gegen Alexander Zverev bewegt über den Tod seiner Schwester geäußert.

„Ich bitte meine Schwester um Stärke und ich weiß, dass sie sie mir gibt“, sagte der 23-Jährige nach seinem Drei-Satz-Sieg gegen den Japaner Yoshihito Nishioka. „Heute habe ich in einem wichtigen Moment vor meinem Aufschlag gesagt: "Magui, bitte hilf mir" und ich habe ein Ass geschlagen.“

Nach seinem Sieg fiel Etcheverry auf die Knie und blickte mit Tränen in den Augen in den Himmel. Argentinischen Medien zufolge war seine ältere Schwester im vergangenen Jahr an Krebs gestorben. Der Weltranglisten-49. hatte überraschend das Viertelfinale im Stade Roland Garros erreicht und trifft am Mittwoch auf Zverev.