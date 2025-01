Melbourne - An US-Profi Taylor Fritz wird Alexander Zverevs Titel-Mission bei den Australian Open diesmal nicht scheitern. Der Weltranglisten-Vierte, der den deutschen Tennisstar im vergangenen Jahr in Wimbledon und bei den US Open besiegt hatte, schied durch ein 6:3, 5:7, 6:7 (1:7), 4:6 gegen den Franzosen Gaël Monfils beim ersten Grand Slam des Jahres in der dritten Runde aus.

Fritz (27), der in den zwei Runden zuvor ohne Satzverlust geblieben war und dabei lediglich acht Spiele abgegeben hatte, musste sich während des Matches gegen den 38 Jahre alten Monfils am rechten Fuß behandeln lassen. Der US-Amerikaner gilt als Angstgegner von Zverev, die letzten vier Duelle mit der deutschen Nummer 1 hat er allesamt gewonnen.