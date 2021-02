Scheiterte knapp bei der Phillip Island Trophy in der ersten Runde: Andrea Petkovic in Aktion. Foto: Hamish Blair/AP/dpa Hamish Blair

Melbourne (dpa) - Andrea Petkovic ist bei der Phillip Island Trophy nach hartem Kampf bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 33 Jahre alte Darmstädterin verlor in Melbourne gegen die Russin Anna Blinkowa mit 6:4, 6:7 (3:7), 4:6.

Dabei vergab Petkovic im zweiten Satz beim Stand von 5:4 sogar zwei Matchbälle. Am Ende musste sich die Fed-Cup-Spielerin gegen die in der Rangliste 40 Plätze besser platzierte Russin nach 2:55 Stunden geschlagen geben.

An der mit 235.238 Dollar dotierten WTA-Veranstaltung nehmen vor allem Spielerinnen teil, die bei den derzeit in Melbourne laufenden Australian Open frühzeitig gescheitert sind. Angeführt wird das Teilnehmerfeld von der Amerikanerin Sofia Kenin, die beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison als Titelverteidigerin bereits in der zweiten Runde ausgeschieden war.

Über die Qualifikation schaffte Mona Barthel den Sprung ins Hauptfeld der Phillip Island Trophy. Die Schleswig-Holsteinerin, die bei den Australian Open als einzige deutsche Tennisspielerin die zweite Runde erreicht hatte, gewann ihr Qualifikations-Match gegen Lesia Tsurenko aus der Ukraine mit 6:7 (1:7), 7:5, 6:3.

