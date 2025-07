Nachdem am Ostersonntag die Störche ihr neues Nest auf dem Schornstein bezogen, ist nun auch der Nachwuchs da. Was das mit der Geburtenrate im Ort zu tun haben könnte.

Nachwuchs im Storchennest: Küken in luftiger Höhe in Hohenziatz

Per Kran wurde das neue Storchennest im Februar auf den Schornstein in Hohenziatz gesetzt.

Hohenziatz - Am Ostersonntag hatten die Störche ihr neues Nest in Hohenziatz bezogen – Anfang Juni seien drei Küken geschlüpft, so Daniela Grützmacher vom Heimatverein Hohenziatz: „Am 11. Juni haben wir das dokumentiert, zwei Küken sind in den vergangenen Wochen leider abgeworfen worden, aber eins ist noch da, das ist groß genug, um über den Nestrand zu schauen.“