Indian Wells (dpa) - Der Münchner Tennis-Profi Peter Gojowczyk hat beim Hartplatzturnier in Indian Wells den Italiener Andreas Seppi besiegt und trifft nun auf den Schweizer Roger Federer.

Der 29 Jahre alte Gojowczyk setzte sich in seinem Erstrundenspiel gegen Seppi in 91 Minuten mit 7:5, 6:4 durch. Der 20-malige Grand-Slam-Gewinner Federer hatte in Runde eins ein Freilos.

